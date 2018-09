Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

In seguito ad un incidente Francisca chiede a Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso a Horacio, il figlio di Larraz. Anche da Genaro non arrivano buone notizie per Nicolas: molto probabilmente l'assassino di Mariana verrà rimesso in libertà e questo fatto desta preoccupazione nella famiglia Castaneda. Fortunatamente Consuelo si risveglia dal coma e Julieta, tra le lacrime, cerca di spiegargli quanto è accaduto.



Intanto Francisca, d'accordo con Don Ignacio, chiede a Mauricio di indagare su Julieta e Saul perché è convinta che le abbiano mentito sul vero epilogo dell'incidente. Nonostante gli sforzi del medico, Horacio rimarrà paralizzato a causa dell'incidente e Saul, dispiaciuto per la situazione di Larraz, cerca di aiutarlo in tutti i modi.



Nel frattempo gli avvocati di Francisca scoprono che Larraz ha mentito sull'età di suo figlio Horacio e che, essendo minorenne, non avrà diritto alla copertura assicurativa per le cure mediche. Mosso da un sentimento di solidarietà, Saul riesce a convincere Francisca a pagare l'indennizzo per Horacio, dato che l'Istituto di Previdenza si è rifiutato di farlo.



Accusato dell'omicidio di Mariana, Severo viene giudicato non colpevole e, malgrado le proteste del PM, viene rimesso in libertà. Prima di essere rilasciato il giudice lo mette in guardia contro Francisca, raccontandogli quanto abbia cercato di manipolare il processo per farlo condannare. Per Gracia e Hipolito arriva una bella sorpresa, ovvero l'attesa di un figlio. Entusiasti, annunciano l'arrivo del loro bambino anche ad Emilia e Alfonso.



Di diverso umore sono invece Larraz ed i suoi uomini che stanno quasi per linciare Saul, ma Don Berengario e Matias intervengono tempestivamente e riescono a farli desistere. Il tentativo di Saul e Don Raimundo di convincere Larraz ad accettare l'indennizzo di Francisca fallisce miseramente. Prudencio fa visita a Julieta ma si rende conto che la ragazza pensa ancora a Saul il quale, però, assicura al fratello che ha organizzato un piano per aiutarlo.



Infine Nicolas, dopo aver scoperto della liberazione di Severo, si mostra disposto a spendere tutti i suoi soldi affinché l'uomo che ha ucciso Mariana resti in carcere.