"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Mentre Saul sta ancora riflettendo sull'aut aut pronunciato da donna Francisca, Ulpiano sa esattamente cosa fare: dopo aver scoperto che Carmelo è l’assassino di suo padre non intende assolutamente perdonarlo e gli lancia un ultimatum.



Dopo gli ultimi fatti, Prudencio finisce per tradire suo fratello, mentre quest'ultimo si vede obbligato a scegliere tra Julieta e Francisca.



Candela si mostra insofferente nei confronti di Venancia, mentre Dolores non è più la stessa dopo che ha saputo della partenza di Tiburcio.



Adela parla con Ulpiano, ma il ragazzo è ancora sconvolto dalla notizia appena ricevuta e si rifiuta di darle qualsiasi spiegazione.



Intanto Carmelo fa di tutto per aiutare Julieta e le offre un lavoro da consigliere municipale, ma la ragazza lo rifiuta perché ritiene che questa mansione non sia adatta a lei.



Ulpiano, intenzionato a vendicare la morte del padre, affronta una seconda volta Carmelo. Tuttavia quest’ultimo lo convince a non sparargli: in cambio gli promette di abbandonare Puente Viejo e di lasciare Adela per sempre.



Saul fa la sua scelta: il suo amore per Julieta è più forte della stima per Francisca. Il ragazzo viene cacciato dalla villa della donna e decide di andare a vivere alla locanda dei Castaneda.



Nel frattempo Francisca manda avanti i preparativi per il concerto musicale, ma Severo e Carmelo studiano il modo per rovinarle la festa.



Adela racconta a Don Anselmo degli sviluppi dell’omicidio del padre di Ulpiano. Il parroco capisce che quest’ultimo è la causa della rottura tra Adela e Carmelo e, appena lo incontra, cerca di farlo ragionare.



Infine Raimundo, dopo aver saputo che Saul è stato allontanato da Francisca, gli offre il suo aiuto proponendogli un incontro con la donna per chiarire la questione.