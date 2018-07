"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Venancia è sparita improvvisamente lasciando solo un biglietto pieno di odio verso Candela. Secondo Severo la colpa potrebbe essere di quest’ultima perché nell’ultimo periodo ha fatto troppa pressione sull'anziana.



Intanto Raimundo si mostra molto abbattuto e Don Anselmo comprende che questo stato d’animo nasce dal rifiuto di Francisca. La scelta di non sposarlo lascia perplessa anche Emilia che non riesce a comprenderne le motivazioni.



Anche Prudencio aspetta la risposta di Julieta alla sua proposta ma la ragazza inizialmente gli risponde con un no secco.



Dopo uno scontro acceso, Severo e Candela fanno finalmente la pace e decidono di unire le forze per cercare di ritrovare il piccolo Carmelo.



Nel frattempo Saul non riesce a dimenticare il suo amore per Julieta ma la giovane gli fa credere di essere innamorata di Prudencio accettando la proposta di quest’ultimo.



A causa di Julieta tra Saul e Prudencio non corre buon sangue, esattamente come voleva donna Francisca. Non è facile gestire la situazione, ma la signora sembra avere sempre un asso nella manica.



Neanche Nazaria riesce a gestire bene la presenza di Vicente alla Villa perché l'amore per suo figlio rende tutto molto più difficile.



Dopo aver cancellato le tracce di Venancia da casa sua, Candela riesce a trovare una valida pista per far arrestare colei che potrebbe aver portato via il piccolo Carmelo.



Intanto Saul e Prudencio finiscono per litigare violentemente in piazza, ma vengono immediatamente separati da Alfonso e Nicolas.



Valente, per intimorire ancor di più Nazaria, la fa parlare al telefono col figlio: dalla sua voce traspare chiaramente la paura per quanto sta accadendo.



Ora Venancia dimostra la sua vera natura: la donna infatti invia un pacchetto a Candela con una lettera nella quale, cinicamente, rivela i motivi per i quali ha rapito Carmelito.



Infine Francisca sorprende Raimundo mentre sta organizzando a sorpresa il loro matrimonio. Prima della cerimonia la donna si chiude nel suo studio e si rivolge col pensiero ai figli Soledad e Tristan, ma viene interrotta dalla sgradita visita di Severo.