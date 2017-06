Il ritorno di Sabrina Ferilli e...della cabina telefonica

Durante l'ottava puntata del Serale di Amici, nello studio di Maria De Filippi non mancano i graditissimi ritorni. Dopo aver fatto parte della giuria per tre edizioni, Sabrina Ferilli fa il suo ingresso come ospite e giudice speciale della serata. La padrona di casa non si fa sfuggire l'occasione di scherzare con l'attrice, sua grande amica e protagonista, in passato, di siparietti sempre divertenti. Così, tra una manche e l'altra, la De Filippi annuncia un altro ritorno celebre: la cabina telefonica! A giocare contro Sabrina Daniele Liotti... Sarà riuscito a batterla?