Il 2016 in tv: il "Dottor Stranamore" da Maria De Filippi

Prima ha fatto innamorare tutti con il suo personaggio in "Grey's Anatomy", la fortunata serie tv americana, poi di colpo li ha fatti disperare, uscendo di scena all'improvviso. Nell'ultima edizione di "C'è posta per te", Maria De Filippi ha invitato Patrick Dempsey come super ospite per stare vicino a Elisa, una ragazza con una storia davvero speciale. Ecco il video del suo ingresso in studio...che bello rivederti, Dottor Stranamore!