Hilary Duff: "Eccomi con le mie imperfezioni, donne siate orgogliose dei vostri corpi"

Stop ai "body shamers", ovvero coloro che si divertono a criticare i difetti fisici delle donne (meglio se celebrities, ndr). L'appello arriva da Hilary Duff. L'ex stellina Disney ha postato uno scatto al mare, preso da dietro con le piccole imperfezioni del suo corpo in bella vista: "I am posting this on behalf of young girls, women, and mothers of all ages", posto questo per le più giovani, le donne e le madri di tutte le età, scrive: "Siate orgogliose del vostro corpo!".