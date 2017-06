Hilary Duff, insieme al suo cane anche la pipì diventa social

Lei ama i cani e i cani non possono fare a meno di lei. Parliamo dell'attrice hollywoodiana Hilary Duff che su Instagram mostra uno scatto esilarante del suo cane accucciato nei pantaloni proprio mentre lei è impegnata... in bagno. "Non posso nemmeno fare la pipì senza che questo stalker mi trovi", ha cinguettato a margine della foto.

Il piccolo Momo è entrato in casa Duff da poco meno di un mese ma pare essersi ambientato perfettamente e soprattutto sa da chi andare per farsi coccolare. Hilary gli dedica foto e video che poi condivide su Instagram, non ultima quella in cui l'amico a quattro zampe si infila nei pantaloni mentre lei è in bagno. E che fare se non immortalare la condivisione di un momento tanto intimo?