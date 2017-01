Guendalina Canessa star di "The Lady 2": "Molti ci criticano, io mi sono divertita"

"Tutto è nato perché ho sempre adorato Lory - racconta Guenda - Ci siamo subito trovate. Ho partecipato a The Lady 1 per gioco, inizialmente era una novità per me. Devi saperti prendere in giro e io lo faccio, non avrei mai pensato che sarebbe andato così bene. Quel mondo così surreale... Il pubblico gay è impazzito. Ecco perché ho deciso di partecipare anche a The Lady 2, Lory ha scritto la mia parte su misura. A chi mi critica rispondo che qualcuno diceva 'nel bene e nel male l'importante è che se ne parli'...".