Lory Del Santo: "Con il mio The Lady 2 affondo il coltello nella piaga della società"

Il conto alla rovescia è finito. Dal 18 novembre Lory Del Santo torna su Youtube, ogni mercoledì, per dieci puntate con la seconda web serie " The Lady ". "Affondo il mio coltello nella piaga della società e ci sguazzo", racconta. Nel cast vecchie conoscenze come Guendalina Canessa , Natalia Bush , Gloria Patricia Contreras e new entry come Maccio Capatonda , Francesco Allegra e la drag queen Ines Rodriguez . Tgcom24 offre una clip in esclusiva.

Nella seconda serie di casa parli?

Affondo il mio coltello nella piaga della società e ci sguazzo. Come al solito ci sono tante bellissime ragazze, ma non voglio anticipare di più...

Cosa ti aspetti da The Lady 2?

Mi aspetto di riconfermare il bel lavoro che ho fatto con la prima serie. Perché se non ti puoi ripetere non sei un grande artista.

Come ti è venuta l'idea di questa serie web?

Volevo far sentire la mia voce, sono una amante del cinema e ci vado da quando ho 14 anni. Vado a vedere tutti i film internazionali, criticandoli spesso. Allora mi sono detta: 'se io critico, è giusto far vedere anche il mio punto di vista'. Così è nato 'The Lady'.

Ti aspettavi tutto questo clamore?

Sinceramente no, ma sapevo che il mio studio di anni e anni non poteva essere vano. Sapevo che avevo qualcosa da dire. Una storia da raccontare. Bisogna avere delle idee e io le avevo, servono quelle per costruire. Mi sono presa anche qualche critica, ma ne è valsa la pena.

Cosa rispondi a chi ti critica?

Che non hanno visto il film, come Cristiano Malgioglio. Mi attaccano per partito preso. Ma sbagliano.