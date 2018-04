Grande Fratello, la vita dei tre boni nel casale

Addio alla vita campestre: i tre super boni, i nuovi concorrenti del Grande Fratello, hanno abbandonato il casale dove hanno trascorso fino ad ora il loro tempo per poter entrare nella casa più spiata d’Italia. In esclusiva a Pomeriggio Cinque le immagini della vita del terzetto che ha dovuto trascorrere tutto questo tempo evitando qualsiasi interazione con il mondo esterno.



Filippo, Simone e Valerio dopo aver provato la vita dura di campagna, tra sveglie all’alba e pranzi campestri a base di panini, lasciano il loro rifugio tra emozione e paura: “Sicuramente quanto Barbara chiamerà i nostri nomi avremo lo stomaco attorcigliato”. E dopo aver fatto le valigie salgono in macchina alla volta della casa del Grande Fratello: chissà cosa li attenderà.