Gli Amici di papà, anche Bob Saget e Lori Loughlin nello spin off

Anche Lori Loughlin e Bob Saget saranno nello spin off de "Gli Amici di Papà". Ad annunciare l'adesione al progetto da parte di Saget, che nel telefilm re-interpreterà il protagonista, Danny Tanner, è stato John Stamos via Twitter. La Loughlin, lo ha invece dichiarato alla rivista People, precisando che per ora comparirà solo nel primo episodio. Si concretizza così una reunion del cast completa o quasi, vista l'assenza delle sole gemelle Olsen.