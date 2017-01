26 gennaio 2015 "Gli amici di papà": reunion del cast, ma le gemelle Olsen non ci sono Gli attori della sit-com degli Anni Novanta di nuovo insieme alla festa di compleanno del creatore della serie. Mary-Kate e Ashley, però, non ci sono Tweet google 0 Invia ad un amico

17:07 - "Gli amici di papà" di nuovo insieme. Il cast della popolare sitcom degli Anni Novanta che lanciò le gemelle Olsen sul piccolo schermo, si è ritrovato per festeggiare il compleanno dell'ideatore della serie Jeff Franklin. Di Mary-Kate e Ashley però non c'è traccia nelle foto postate su Instagram dal papà televisivo Bob Saget e da Lori Loughlin, che interpretava la zia Becky.

Al party erano invece presenti Candace Cameron e Jodie Sweetin, rispettivamente DJ e Stephanie Tanner, le sorelle maggiori di Michelle, la bambina interpretata dalle gemelle Olsen, che sul set si davano il cambio vista la tenera età. Anche Andrea Barber, che vestiva i panni dell'amica Kimmy, ha partecipato alla serata. La Barber ha ripreso e poi pubblicato la performance canora degli amici, che hanno intonato la sigla del telefilm per omaggiare il festeggiato.



Non è la prima volta che gli attori di "Gli amici di papà" si ritrovano insieme: il cast è rimasto molto affiato anche dopo la chiusura della serie nel 1995 ed è ricomparso unito in diverse occasioni, a cominciare dal matrimonio di Dave Coulier, che interpretava il biondo zio Joey. L'ultima apparizione televisiva dei membri della serie risale a un anno fa, quando Jimmy Fallon aveva riportato sul piccolo schermo i tre amici Danny (Bob Saget), Jessy (John Stamos) e Joey (Dave Coulier).