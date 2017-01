Gli Amici di papà, le gemelle Olsen non parteciperanno al sequel

"Per noi non è una questione di soldi, vogliamo dare ai fan quello che meritano per il supporto dimostrato in tanti anni – ha scritto l'attore, che è anche tra i produttori del sequel – vogliamo divertirci e sono triste che ci sia qualcuno che non la pensi come il resto del cast". "Posso solo augurare loro il meglio", ha proseguito John Stamos, tra i primissimi a sposare l'idea di creare un nuovo atto della serie tv, molto popolare negli Anni Novanta.



Il sequel andrà in onda negli Stati Uniti, nel 2016, su Netflix, con il titolo Fuller House, che riprende l'originale Full House. Al progetto hanno già aderito non solo Stamos, ma anche Dave Coulier (lo zio Joey), Candace Cameron Bure (DJ Tanner), Jodie Sweetin (Stephanie Tanner), Andrea Barber (Kimmy Gibbler), mentre Bob Segel e Lori Loughlin, che interpretavano rispettivamente Danny Tanner e la zia Becky, stanno ancora trattando.



Il cast della serie tv è rimasto molto legato anche dopo la conclusione dello show, nel 1995. Molte le occasioni in cui gli attori si sono ritrovati per party privati o per festeggiare ricorrenze legate alla sitcom, anche se le gemelle Olsen hanno spesso disertato questi appuntamenti.