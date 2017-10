Giulia Michelini: "Rosy Abate non cancella il passato"

"Della vita precedente non le è rimasto nulla, ma il passato non si cancella". "Rosy Abate", la serie di Canale 5 con protagonista Giulia Michelini, arriva con cinque puntate inedite dal 12 novembre in prima serata. L'attrice racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" l'evoluzione della fiction nata dal successo di "Squadra Antimafia".