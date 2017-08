"La regina di Palermo": Rosy Abate tra amore, morti e conversione

Il viaggio da New York a Palermo, gli amori travagliati, le tragedie e la conversione. In attesa della messa in onda della serie tv "Rosy Abate" prevista per la prossima stagione televisiva, Canale 5 regala ai fan del personaggio interpretato da Giulia Michelini, "La regina di Palermo". In cinque episodi, dal 2 agosto in prima serata, si rivivranno le emozionanti vicende all'interno delle varie stagioni di "Squadra Antimafia".