12 luglio 2017 11:08 Da "Adrian" a "Rosy Abate", tutte le fiction in arrivo nella prossima stagione Tante novità e graditi ritorni su Canale 5, che si prepara ad un autunno caldo

Dramma, commedia o azione: ce n'è per tutti i gusti nell'autunno di Canale 5. In arrivo infatti tante nuove fiction a partire dall'atteso "Rosy Abate", spin-off di "Squadra Antimafia", e dal thriller con Gianni Morandi "L'isola di Pietro". L'animazione "Adrian" si preannuncia essere la serie-evento dell'anno. Ideato, scritto e diretto da Adriano Celentano si avvale del talento del fumettista Milo Manara e del premio Oscar Nicola Piovani per le musiche.

In arrivo anche il ciclo di quattro film "Liberi sognatori", con protagonisti figure eroiche della cronaca italiana, brutalmente assassinate dal crimine organizzato tra gli Anni Settanta e Novanta. Al centro le vicende dell'imprenditore Libero Grassi, che si oppose al pizzo diventando un simbolo della lotta alla criminalità, la politica pugliese Renata Forte, il giornalista siciliano Mario Francese e l'agente Emanuela Loi, morta nella strage di via D'Amelio.



Dopo il successo al cinema, approda sul piccolo schermo "Immaturi - La serie" in cui il gruppo di 40enni si ritrova ad affrontare per la seconda volta la maturità, a causa della nullità dell'esame originario.

