Un amore che vince su tutto, anche sulla malattia. A C’è Posta Per Te si festeggia la storia di Serena e Alessandro, una giovanissima coppia che ha dovuto lottare contro un tumore che ha colpito il ragazzo e che non ha potuto godersi la vita come una qualsiasi altra coppia di adolescenti. Ad aiutare Serena a coronare il sogno del suo ragazzo c’è l’attore americano Gerard Butler, accolto in maniera straordinaria dal pubblico di Maria De Filippi.



Alessandro una volta in studio e scoperto chi gli ha mandato l'invito è al settimo cielo. Maria come di consueto ripercorre la loro tortuosa storia, caratterizzata da amore e tanta sofferenza. A coronare il sogno del ragazzo arriva poi Gerard Butler che è letteralmente in lacrime per la storia che ha appena sentito: "Ho visto il tuo volto inquadrato, c'era la magia nei tuoi occhi Alessandro. Come in quelli di Serena, una purezza unica che contraddistingue il vostro amore".



L'attore poi consegna un braccialetto personale ad Alessandro, il quale non crede ai propri occhi. Si trova di fronte il suo attore preferito, che ha anche un'altra sorpresa per lui: un viaggo in Africa. "Considerala come una sorte di pre-luna di miele per te e per la tua fidanzata.