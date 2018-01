Gonzalo Higuain apre "C’è Posta Per Te" e Maria si commuove

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, è l’ospite speciale della prima puntata di "C’è Posta per te", il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 arrivato alla 21esima edizione. Il Pipita è stato la sorpresa della storia che ha aperto la puntata e che ha avuto come protagonisti due genitori pugliesi e il loro figlio Luigi. La coppia, che ha perso il loro primogenito Salvatore, si è infatti rivolta a Maria per chiedere scusa a Luigi se negli anni della malattia del fratello lo hanno trascurato. Una storia che ha commosso tutti, anche la conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime in più occasioni, come lei stessa ha ammesso in diretta. E il bomber della Juventus, altrettanto emozionato, è riuscito a dire solo poche parole rivolte al ragazzo: "Per me non è facile parlare, posso solo dire che tuo fratello che ti guarda da lassù è orgoglioso di te".