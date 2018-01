Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati ospiti di "C’è Posta Per Te", in quella che è stata a tutti gli effetti la prima apparizione in tv della coppia. I due sono stati i protagonisti di una storia d’amore che ha commosso il pubblico di Maria De Filippi e hanno aiutato Giuseppe, un giovane ragazzo di Palermo, reduce da un periodo di difficoltà economica, a fare una sorpresa alla sua fidanzata e a chiederle scusa se le sue precarie condizioni economiche non consentono alla coppia di far crescere il loro rapporto. E' lì che sono entrati in gioco la Hunziker e il marito che hanno regalato alla coppia un porta fortuna e un piccolo "aiuto" per iniziare una vita insieme.