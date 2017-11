Ficarra e Picone sirenetti al mare

Nel 2018 festeggeranno i 25 anni in coppia. Intanto Ficarra e Picone si godono il loro ultimo successo sul grande schermo con "L'ora legale", che ha sbancato il botteghino durante la passata stagione. E durante questa estate torrida i due conduttori di "Striscia la notizia" sono stati pizzicati da "Diva e Donna" al mare, insieme. I due comici sono davvero inseparabili, come mostrano le foto scattate a Sabaudia, tra risate e relax sotto al sole.

"L'ora legale" continua a ottenere un successo dopo l’altro in giro per l’Italia, dopo aver vinto un Nastro d'Argento. E' stato infatti premiato da poco come Miglior commedia dell’anno al "SabaudiaFilm.ComMedia", il festival dedicato alla commedia italiana diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.