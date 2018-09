Emmy 2018, trionfa "La fantastica signora Maisel"

L'edizione 2018 degli Emmy, che ha visto grandi delusi "The Handmaid's Tale" e "Stranger Things" , verrà ricordata per il trionfo della serie comica "La fantastica signora Maisel", capace di portarsi a casa statuette come Miglior serie brillante, Miglior attrice con Rachel Brosnahan, Miglior attrice non protagonista con Alex Borstein, Miglior sceneggiatura e Miglior regia con Amy-Sherman Palladino , già sceneggiatrice e creatrice di due serie cult come "Pappa e Ciccia" e "Una mamma per amica". L'edizione ha visto la sconfitta dei network tradizionali, superati dai canali via cavo o piattaforme come HBO, Netflix, Fx. La serata, condotta da Michael Che e Colin Jost, è stata caratterizzata dal momento più romantico della storia degli Emmy Award. Glenn Weiss, il regista dell'ultima Notte degli Oscar, durante il suo discorso di ringraziamento ha chiesto alla fidanzata Jan Svendsen di sposarlo, tra lo stupore dei presenti e della stessa ragazza, che ha accettato in mondovisione la proposta di matrimonio. Dopo un'intera vita passata in tv Henry Winkler, oggi 72enne, è stato premiato come Miglior attore non protagonista brillante per il ruolo di Gene Cousineau in "Barry". Sorpresa tra le miniserie invece: a fare la voce grossa è stata "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" di Ryan Murphy , premiata come Miglior miniserie, per la Miglior regia e per il Miglior attore protagonista con Darren Criss. L'annuncio del vincitore ha strappato una smorfia di stizza a Benedict Cumberbatch , che era super favorito per il suo "Patrick Melrose". Nella stessa categoria Jeff Daniels ("Godless") è risultato essere il Miglior attore non protagonista mentre il riconoscimento per la Miglior attrice è andato a Regina King ("Seven Seconds"). La serie Hbo "Il trono di spade" ha vinto per la terza volta l'Emmy per la miglior serie drammatica. E sempre per la terza volta, Peter Dinklage è stato insignito come Miglior attore non protagonista. Claire Foy , che dalla prossima stagione dirè addio al ruolo della Regina Elisabetta II in "The Crown" , è la Miglior attrice protagonista drammatica. Matthew Rhys , star di "The Americans", è il Miglior attore protagonista in una serie drammatica. Solo un riconoscimento invece per "Westworld" con Thandie Newton (Miglior attrice non protagonista). Nella categoria Reality Show vince RuPaul con il suo "Drag Race", mentre il "Saturday Night Live" s'impone per la 65esima volta come miglior programma di sketch.

Ecco la lista completa dei vincitori:



Miglior attore non protagonista in una comedy

Henry Winkler, Barry



Miglior attrice non protagonista in una comedy

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel



Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV

Regina King, Seven Seconds



Miglior attore protagonista in una comedy

Bill Hader, Barry



Miglior attrice protagonista in una comedy

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film TV

Merritt Wever, Godless



Miglior attore non protagonista in una miniserie o film TV

Jeff Daniels, Godless



Miglior attore protagonista in un drama

Matthew Rhys, The Americans



Miglior attrice protagonista in un drama

Claire Foy, The Crown



Miglior attore non protagonista in un drama

Peter Dinklage, Game of Thrones



Miglior attrice non protagonista in un drama

Thandie Newton, Westworld



Miglior sceneggiatura in una comedy

The Marvelous Mrs. Maisel “Pilot”



Miglior regia in una comedy

The Marvelous Mrs. Maisel “Pilot”



Miglior sceneggiatura in una miniserie o film TV

USS Callister (Black Mirror)



Miglior regia in una miniserie o film TV

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story “The Man Who Would Be Vogue”



Miglior sceneggiatura in un drama

The Americans “Start”



Miglior regia in un drama

The Crown “Paterfamilias”



Miglior reality

RuPaul’s Drag Race



Miglior variety sketch series

Saturday Night Live



Miglior miniserie

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Miglior comedy

Marvelous Mrs. Maisel



Miglior drama

Game of Thrones