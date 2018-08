"The Big Bang Theory": si abbassa il sipario, la dodicesima stagione sarà l'ultima

Adesso è ufficiale. "The Big Bang Theory" terminerà a maggio 2019, con la messa in onda negli Usa dell'ultima puntata della dodicesima stagione, che debutterà in televisione il 24 settembre. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato congiunto di Warner Bros. (che la produce), CBS (che la trasmette), e l'ideatore Chuck Lorre: "Siamo eternamente grati ai nostri fan per il loro sostegno".

"Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto a The Big Bang Theory per queste 12 stagioni. Noi, il cast, gli sceneggiatori e la crew apprezziamo tantissimo il successo della serie e vogliamo creare un’ultima stagione, e un finale della serie, che porti The Big Bang Theory a una chiusura creativamente epica", si legge nella dichiarazione congiunta.



Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar sono tra gli attori di serie tv più pagati con un contratto da oltre un milione di dollari a episodio. Non è solo la serie più costosa ma anche la più vista, amata dal pubblico di tutte le età e attualmente la serie tv multi-camera che è durata di più nella storia della tv (alla fine della dodicesima stagione gli episodi realizzati saranno 279). E nonostante le pressioni della CBS, sia Warner Bros che il cast principale della serie non si sono lasciati convincere a mantenere in vita lo show nel futuro.



"The Big Bang Theory" ha debuttato nel 2007 in tv e durante gli anni ha ottenuto 52 nomination agli Emmy, conquistandone 10, oltre alle 7 candidature ai Golden Globe. La serie ha dato vita allo spinoff "Young Sheldon", dedicato all'infanzia del personaggio interpretato dall'attore Jim Parsons.