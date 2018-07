Kaley Cuoco, la Penny di "The Big Bang Theory" si è sposata: romantico matrimonio con Karl Cook

Durante una cerimonia intima che si è svolta in una scuderia vicino a San Diego, in California. Kaley Cuoco ha pronunciato il fatidico "sì", giurando amore eterno al fantino Karl Cook. L’attrice volto di Penny in "The Big Bang Theory" e il fidanzato hanno coronato il solo sogno d'amore, dopo essersi frequentati per circa due anni. Alcuni scatti della cerimonia e della festa sono stati condivisi sul profilo Instagram della Cuoco.