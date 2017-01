E' Maria De Filippi la regina del sabato sera

Il people show dei sentimenti di Maria De Filippi “C'è Posta per Te” non ha rivali e ottiene la leadership anche con la seconda puntata. 25.08% di share pari a 5 milioni 634 mila telespettatori per il programma che batte l'esordio della terza edizione dello show di RaiUno "Sogno o Son Desto " di oltre 10 punti percentuali. Ospiti in studio Gabriel Garko e Fedez.

Anche nella seconda serata, lo schema del programma è rimasto uguale. Si inizia con la storia di un regalo. Fedez è la sorpresa per Marta da parte della madre Concetta. Maria De Filippi legge la lettera scritta da Concetta alla figlia prima di farla incontrare con il suo beniamino. La seconda sorpresa è invece Gabriel Garko, che scalda il livello ormonale del pubblico femminile in sala. Canale 5 grazie al programma targato Fascino P.g.T. si aggiudica il migliore ascolto sia in prima serata sia in seconda serata. Il picco di ascolto in share è del 35.55% alle ore 23.54 e in valori assoluti con 6 milioni 895 mila telespettatori alle ore 23.08. Ottimo risultato anche per il talent show "Amici" che al pomeriggio ottiene una share del 20% pari a 3 milioni 450 mila telespettatori. Il successo continua su Twitter dove gli hastag #Cepostaperte e #Amici conquistano la vetta della classifica dei trend topic mondiali.