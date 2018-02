Don Mazzi difende Fabrizio Corona: "La galera lo ha rovinato"

"Hanno rovinato Fabrizio Corona mettendolo in galera, dentro ha una sofferenza che non riesce a tirar fuori". A parlare dell’ex re dei paparazzi in un’intervista rilasciata a Mattino Cinque è Don Mazzi, che ha avuto modo di conoscere Corona durante il periodo di affidamento nella comunità Exodus. "L'ho seguito per molto tempo e ho sperato, invece me l'ha fatta. Spero che stavolta sia quella buona", dice Don Mazzi che definisce "vergognoso il modo in cui è stato giudicato l’uomo" e "vergognose le pene che gli hanno inflitto". Don Mazzi si dice anche pronto ad accoglierlo nuovamente: "Però deve fare quello che dico io". Il noto personaggio televisivo conclude poi con un auspicio: "Ha un figlio che ha bisogno di lui e se facesse il padre salverebbe sia suo figlio che se stesso".