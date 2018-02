Corona libero, in esclusiva le parole di Silvia Provvedi: “C’è tanta gente che ci sostiene”

In esclusiva a Mattino Cinque le immagini del primo giorno di libertà di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi indossa occhiali scuri, felpa con cappuccio e pantaloncini. Appare così alla sua prima uscita pubblica da uomo libero. In esclusiva a Mattino Cinque parla la fidanzata Silvia Provvedi che lo accompagna in giro per Milano. “Lo so che c’è tanta gente che ci sostiene e a loro non possiamo che dire grazie”, ha dichiarato ai microfoni del giornalista Francesco De Luca la compagna di Fabrizio. “Saluto Federica - ha poi aggiunto Silvia rivolgendosi alla Panicucci - sei la numero uno, viva le donne e viva l’unione tra le donne”. E alla domanda quanto conta l’amore per Fabrizio, lei replica: “Il sacrificio ripaga di tutto”. I due sono stati pizzicati mentre passeggiavano per le strade di Milano. Lui però non ha proferito parola perché come già preannunciato non ha la possibilità di rilasciare alcuna dichiarazione.