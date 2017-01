2 ottobre 2014 Cristina Chiabotto: "Dai capelli alle unghie: i miei consigli su bellezza e... uomini" "So Glam So You" parte su La5 ogni domenica alle 10.40 dal 5 ottobre, la conduttrice racconta la nuova a avventura a Tgcom24 di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:49 - Dal "Tacco 12" al make up e hair styling. Cristina Chiabotto continua a indagare sul mondo femminile dispensando consigli alle donne su come essere sempre perfette e in forma. "So Glam So You" parte su La5 ogni domenica alle 10.40 dal 5 ottobre. A Tgcom24 la presentatrice ed ex Miss Italia racconta: "Tecniche di seduzione con un uomo? Per me vince sempre la semplicità".

Lo show ruota attorno ai suggerimenti e ai consigli dedicati alla bellezza e alla seduzione. Le protagoniste non sono le star ma le donne comuni che hanno inviato e possono continuare a farlo video e foto di tagli di capelli e nail art (decorazione delle unghie). Le immagini più belle sono state selezionate per il programma e saranno commentate da una fashion blogger, Cristina, che sarà al fianco della Chiabotto. I casting continuano con la collaborazione di 16mm.it.



Cristina parlaci di "So Glam So You"...

E' un programma dedicato alle donne, le protagoniste sono le donne da casa, perché i selfie e i video che loro hanno mandato e possono continuare a mandare sono i protagonisti dello show. Non parliamo del fashion di donne famose e superstar, ma persone normali, con rubriche di approfondimento proprio su make up e hair styling.



Ci saranno anche dei piccoli consigli su come conquistare il proprio lui...

Sì, anche ricette molto veloci. Perché una donna deve fare tante cose insieme, spesso non c'è il tempo e i ritmi devono essere veloci. Su ogni rubrica consigliamo come velocizzarsi ed essere sempre belle e perfette.



E tu cosa consigli?

Io credo che vinca sempre la semplicità. Sicuramente la cura del proprio corpo è importante, dà quel tocco di femminilità in più. Ma tutto deve partire sempre da dentro e poi si arricchisce con una bella cornice. L'eccesso ha stancato. Quindi sono per una bella base di trucco, che magari evidenzia l'occhio e un po' di più le labbra, ma tutto il resto deve essere semplicissimo. Anche i capelli, oggi la donna ha paura di cambiare, di tagliarli, io invito tutte a mettersi in gioco.



Come si seduce un uomo?

Si gioca molto sulla parte misteriosa, un look che può essere intrigante ma non deve essere esagerato, ci può stare la cura del dettaglio ma è bandita la volgarità.



Che rapporto hai con le donne?

Il mondo delle donne è sempre stato al mio fianco fin dall'inizio, dal 19 settembre 2004, quando sono stata elete Miss Italia. Piacere alle donne non è facile, in genere c'è un po' più di conflitto, ma io sono contenta di arrivare per quella che sono.



Hai appena scritto un libro...

Con 'Di notte contavo le stelle' ho voluto celebrare i miei dieci anni da favola. E' un libro che rivisita la mia vita in modo diverso, è un romanzo e non una autobiografia, in cui però ci sono dei riferimenti importanti che mi riguardano. Ma ad esempio l'aspetto lavorativo è capovolto. C'è molto di me, del mio passato, il ruolo della famiglia, le amicizie vere...



L'amore con Fabio Fulco procede a gonfie vele, quando il matrimonio?

Ultimamente si sposano tutti. E io non posso stare in mezzo a Clooney e Pitt (ride, ndr). Ogni tre secondi viene fuori un nuovo matrimonio. Io aspetto il momento giusto, che sia solo nostro però. Le nozze restano un sogno anche per me, ma sono più sul filone Pitt-Jolie, lo spettacolo deve essere per pochi.