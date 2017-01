6 agosto 2014 Cristina Chiabotto e "So Glam So You" cercano talenti della bellezza In autunno su La5 lo show che ruota attorno ai consigli dedicati alla seduzione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:01 - Per la nuova stagione televisiva autunnale La5 propone la produzione originale "So Glam So You" condotta da Cristina Chiabotto. Lo show ruota attorno ai suggerimenti e ai consigli dedicati alla bellezza e alla seduzione. In queste settimane continuano i casting con la collaborazione di 16mm.it. Gli utenti possono inviare il taglio di capelli o la nail art (decorazione delle unghie). Le foto più belle saranno selezionate per il programma.

Dunque per partecipare basta solamente mandare i video o le foto che testimonino la creatività su taglio di capelli e nail art tramite il sito di 16mm.it o la sua app per cellulari. Questi i due indirizzi web dove potere inviare le proprie immagini: http://www.16mm.it e http://videomakers.16mm.it/uploads

La redazione selezionerà il materiale più interessante che poi sarà presentato da Cristina Chiabotto all'interno di "So Glam So You".