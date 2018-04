Cristiano Malgioglio: "Al Gf con coraggio, non farò sconti a nessuno"

Cristiano Malgioglio , a poche ore dall'inizio del " Grande Fratello 15 ", è già agguerrito, come si percepisce dalla sua intervista esclusiva al settimanale " Spy ", in edicola il 20 aprile. "Ho accettato l'invito di Barbara d'Urso perché mi hanno assicurato libertà. Sono libero di fare e dire ciò che penso. La mia vita non è fare l'opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere 'le palle', il coraggio. Non nascondermi mai", ha detto.

"Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l'inferno" ha anticipato. E sembra già che qualcosa che lo stuzzichi ci sia.



"Danilo Aquino, l'elettricista romano, mi ha sconvolto. Mi hanno fatto vedere dichiarazioni omofobe e razziste sui suoi profili social. Vi anticipo che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero, per me deve uscire immediatamente" ha detto.



E non c'è solo lui nel mirino di Malgioglio: "Quel fidanzato della Pezzopane, quel Simone, uno che si vanta di aver avuto 2mila donne, come se fossero fazzolettini di carta da usare e buttare. Ma stia zitto e porti rispetto. E poi Aida Nazar, quella spagnola. Io credo sia un'esaltata. È sopra le righe e farà discutere certo. È una che ha fatto tutti i reality possibili e immaginabili, ma non è certo famosa come dice".