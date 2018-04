Cristiano Malgioglio: "Al Gf sarò complice di Barbara d'Urso, ma con Simona Izzo so già che litigherò"

Del "Grande Fratello Vip" Cristiano Malgioglio è stato il vincitore morale. Ha fatto impazzire i social e rinnovato il suo pubblico, con tanti bambini e giovanissimi che lo adulano. Adesso torna con una nuova veste, da opinionista e "co-conduttore" al fianco della padrona di Casa Barbara d'Urso e Simona Izzo dal 17 aprile in prima serata su Canale 5 . A Tgcom24 racconta in esclusiva la nuova avventura: "Esco da regina ed entro da imperatrice, farò sorridere e litigherò...".

Cristiano, cominciamo subito da Barbara d'Urso... che rapporto vi lega?

Barbara è un carro armato. Una donna molto forte, ancora devo capire se per me sarà facile o difficile lavorare con lei. So solo che è una donna complice. Cerca sempre di prendere il meglio dalle persone che ha di fronte, e spero di darle il meglio. Vedremo... La nostra sarà una coppia bollente, con il terzo incomodo.

Già, Simona Izzo...

Ecco, con lei ho una certezza: litigherò spesso. Spero mi faccia parlare altrimenti chiederò a Barbara di spegnerle il microfono, è una donna molto intelligente ma quando comincia un discorso non lo finisce più. Sicuramente non andremo d'accordo su nulla, abbiamo dei pareri discordanti su tutto. E io di certo non gliele manderò a dire...

Eppure con le donne dello spettacolo hai un ottimo rapporto...

Ho avuto la fortuna di lavorare con tante donne dello spetacolo, Mara Venier è una delle mie più grandi amiche, a lei confido anche cose molto personali...

A proposito, è vero che con Simona Ventura non vi sentite più?

Non abbiamo mai litigato. Ma non ci sentiamo da tempo, mi sarei aspettato una telefonata dopo la mia partecipazione al GfVip, che però non è arrivata. E' una professionista che stimo, e le faccio un grande in bocca al lupo per Amici.



Ci spieghi bene quale sarà il tuo ruolo?

Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l'opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni molto divertenti. Non mi fare parlare che mi sciolgono subito il contratto.

Entrerai nella Casa?

Lo spero. E sono molto curioso di vedere questi personaggi, pare siano molto forti sulla carta. Storie molto commoventi. Ho letto che ci sono anche tanti personaggi non famosi ma già visti in tv, che però io non conosco. Sicuramente saranno interessanti, anche se a mio avviso il Gf Nip deve essere fatto da persone che non abbiamo visto, di cui non si conosce nulla della loro vita.

Hai vissuto in prima persona questa esperienza e sai che non è facile...

E' tanto tanto difficile. Forse per i giovani è più facile. La cosa che mi auguro è di trovare ragazzi rispettosi, educati. Da un microfono acceso può uscire la qualunque, e bisogna stare molto attenti. Si è dentro un tubo, senza notizie e devi convivere con della gente che non conosci. Certo, non si patisce la fame come all'Isola dei Famosi, ma la convivenza forzata ti porta all'esasperazione... E poi vuoi sapere una cosa?