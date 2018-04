"Grande Fratello 15", Mariana mostra le sue curve: è lei la più sexy della Casa

Nella Casa del " Grande Fratello " i concorrenti cominciano a conoscersi e a "rilassarsi". Tra i luoghi di aggregazione per eccellenza c'è il giardino e la piscina. Le ragazze indossano bikini e costumi e... Mariana non perde tempo per mettersi in mostra. Che il suo sia un fisico mozzafiato lo aveva già annunciato Barbara d'Urso presentandola, ma adesso la bionda concorrente di Castellammare di Stabia ne dà una prova più che evidente...

In micro bikini nero Mariana si mette in posa sotto la doccia, poi a bordo piscina e mentre prende il sole sdraiata sul lettino. Curve e forme da capogiro per la seducente concorrente che ci tiene però a non passare solo per la bella e scema, semplicemente perché non lo è, come dice lei stessa. Va fiera della sua intelligenza (è laureata, ndr) e confessa che il suo aspetto le serve come una corazza. E che corazza!!! E' sicuramente lei la più sexy della Casa!