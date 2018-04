"Grande Fratello 15", Mariana e Alessia protagoniste della prima doccia hot

Mentre tutte le ragazze più Angelo (scelto dalle stesse come unico uomo a poter restare con loro) iniziano a scoprire e godere già dei comfort della Casa, Alessia e Mariana sono le prime a sperimentare la doccia: soprattutto quest'ultima, modella di Castellamare di Stabia, si muove sinuosa cantando e mostrando i tatuaggi e il suo fisico sexy.



Intanto i ragazzi stanno vivendo queste prime ore su "Lido Carmelita", un'altra zona meno privilegiata della Casa. Per loro il Gf ha una comunicazione ufficiale: "Gli uomini vivranno per qualche tempo nel Lido Carmelita, in condizioni un po' scomode, rinunciando ai comfort della Casa. In alcuni momenti della giornata una sirena darà ai ragazzi la possibilità di entrare in Casa; al secondo suono, però, dovranno tornare nel Lido".