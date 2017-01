Claudia Galanti a "Verissimo": "I sensi di colpi per Indila mi mangiano il cervello"

La piccola Indila Carolina era morta per un'infezione batterica, il 2 dicembre 2014, a Parigi, mentre la madre si trovava in vacanza a Dubai. La grave perdita aveva portato Claudia Galanti a un profondo stato di depressione che la hanno indotta a ricorrere a una cura specifica. Cura che la showgirl paraguaiana afferma di aver sospeso: "Il mese di dicembre è stato molto difficile dal punto di vista emotivo - ha raccontato la Galanti - Ho deciso di interrompere la terapia e non prendere più medicine perché voglio farcela da sola. La cura per la depressione va presa per un periodo determinato ed io non voglio andare avanti oltre".



A precisa domanda di Silvia Toffanin, la Galanti non ha nascosto di aver avuto ancora propositi suicidi, come già accaduto e confessato pochi mesi fa: “Mi è ricapitato di pensarci. Non è un momento felice della mia vita, ma ovviamente non lo farei mai”, ha spiegato l'ex modella che ha altri due figli di 4 e 3 anni.



Infine, parlando dell'ipotesi di avere un altro figlio, la Galanti ha confidato: "Ci penso ma mi vengono strane idee. Ti resta un trauma. Una prossima gravidanza la vivrò sicuramente male, con molte paure".



