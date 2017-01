Claudia Galanti: "Ho sognato mia figlia con la nonna, erano felici insieme"

10:19 - "Ho pensato al suicidio perché l'istinto di una madre, quando perde un figlio è quello di raggiungerlo per stare con lui. Indila aveva appena iniziato a gattonare. Questo è il suo ricordo più bello, qualche giorno fa l'ho sognata con mia madre, erano felici insieme". Claudia Galanti, nella sua prima intervista televisiva a "Verissimo" parla della tragica scomparsa della figlia.

A Silvia Toffanin che le chiede che spiegazione si sia data per quel che le è successo, Claudia risponde: "Con tutto quello che mi è successo nella vita, ho smesso di chiedermi perché certe cose succedano. Ho solo capito che la mia vita è fatta di momenti di grande felicità a cui seguono sempre momenti di grande dolore. E' il prezzo che devo pagare".



Riguardo all'arresto del suo ex marito (Arnaud Mimran n.d.r), la Galanti dichiara: "Ai miei figli racconto che il papà è via per lavoro. Il fatto che siano così piccoli è una fortuna poiché non hanno la nozione del tempo. Dopo un po' si dimenticano. Questo è un bene poiché, se fossero più grandi, non saprei cosa rispondergli, non so dare una risposta nemmeno a me stessa".



