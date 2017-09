Lo spot, pubblicato anche sui social network da Buondì Motta, ha suscitato enorme fermento. "Buondí a tutti...adoro questa merenda ma questa pubblicità non mi è piaciuta affatto considerato il periodo che stiamo passando....far esplodere una mamma? Questo é un mio parere ovviamente", scrive un'utente. E c'è chi è ancora più duro:"Pubblicità orribile", scrive un'altra ragazza.



Tantissimi i commenti, tutti seguiti da una risposta dell'azienda. Quando Monica scrive: "È una pubblicità terribile! Non ho mai visto una pubblicità così fuori luogo!", Buondì Motta risponde: "Effettivamente viene direttamente dallo spazio!". E in altri commenti precisa: "Si tratta di uno spot ironico".



Tra gli utenti c'è chi, invece, è rimasto particolarmente entusiasta: "Ma è bellissimo questo spot", "Geni", "Dai ragazzi è geniale", scrivono alcuni utenti. E ancora: "Finalmente uno spot che non mi fa venire voglia di cambiare canale. Bravi e soprattutto "coraggiosi" per un Paese ancora così pieno di bigotti ahimè".



Sfruttando il grande clamore suscitato da questo primo spot, la Motta ha anche rilasciato la seconda parte. Questa volta ad essere schiacciato dall'asteroide è il papà della bambina, anch'egli pronto a scommettere che non potesse esistere una merenda leggera e golosa.



I più soddisfatti per questa pubblicità saranno quelli della Motta, che sono riusciti ad imporre il proprio prodotto nei dibattiti social di questi giorni.