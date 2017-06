Lo spot di una compagnia telefonica araba contro il terrorismo commuove la Rete

Attraverso una canzone, le vittime, le famiglie delle vittime e i feriti di alcuni attacchi terroristici, si rivolgono ad una kamikaze pronto a farsi saltare in aria e cercano di farlo desistere dal suo intento spiegando che "Allah è il creatore della vita", che "bisogna essere teneri nella fede e non duri" e che bisogna "confrontarsi con il nemico in pace e non con la guerra". Alla fine del video il terrorista decide di non farsi esplodere. Lo spot ha raggiunto due milioni di visualizzazioni in soli due giorni e ha commosso il mondo del web soprattutto per le farsi finali della canzone: "Bombardiamo la violenza con la misericordia, bombardiamo l'odio con l'amore, bombardiamo l'estremismo per una vita migliore. Neutralizzeremo i loro attacchi di odio con canzoni d'amore. Da ora fino all'etrenità".