Bill Cosby al braccio della "piccola Rudy" per il primo giorno di udienza

"Niente di ciò che ho sentito si avvicina minimamente all'uomo che ho conosciuto e amato. Siamo ancora in America, dove si è innocenti fino a prova contraria...", ha commentato la "piccola" Rudy, che ha confessato di voler restare dalla sua parte fino alla fine. E mentre ci si interroga se Cosby abbia inscenato una abile "mossa mediatica" per colpire l'immaginario collettivo che li ricorda come padre e figlia, presentandosi con l'attrice al suo fianco, il processo si è aperto oggi nel tribunale di Norristown, in Pennsylvania. L'attore rischia una condanna a 10 anni di carcere.



Ad accusare per prima il "papà buono" della storica serie tv,. di averla drogata e poi stuprata era stata l’ex direttrice della squadra di basket della Temple University di Filadelfia, Andrea Constand. Cosby ha sempre ribattuto di aver utilizzato sedativi, ma di non aver mai violentato nessuno. Il caso era stato quindi chiuso con un un accordo extragiudiziale, ma poi riaperto, nel 2015, in seguito alle denunce di altre donne che confermavano la tesi della Constand. Adesso saranno i giudici a decidere dove sta la verità.