Usa, Bill Cosby sarà processato il 5 giugno 2017

Bill Cosby a processo per molestie 1 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 2 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 3 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 4 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 5 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 6 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 7 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 8 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 9 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 10 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 11 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 12 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 13 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 14 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 15 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 16 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 17 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 18 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 19 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 20 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 21 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna 22 di 22 Ansa Ansa Bill Cosby a processo per molestie Bill Cosby, 78 anni, rischia fino a 10 anni di condanna leggi dopo slideshow ingrandisci

Cosby, ormai quasi completamente cieco e libero su pagamento del decimo di una cauzione fissata in un milione di dollari, ha sempre negato ogni responsabilità e ha dichiarato che – pur ammettendo l’uso del sedativo Quaalude – i rapporti con le donne che lo accusano erano sempre consensuali.



La California intanto per incastrare il comico sta cercando di abolire la legge che manda in prescrizione i crimini come lo stupro e gli abusi sessuali su minori. La legge tuttora in vigore stabilisce che passati 10 anni dal fatto – se si tratta di reato – scatta la prescrizione, a meno che non emergano prove del Dna. Mentre per gli abusi sui minori la prescrizione scatta al compimento dei 40 anni della vittima.



La senatrice democratica Connie Leyva ha detto di aver proposto la legge SB 813 “Justice for Victims Act“, dopo aver appreso dai notiziari delle decine di donne che accusavano Cosby di averle stuprate. E che la gran parte delle accusatrici non avrebbero visto un processo perché erano scaduti i termini della prescrizione.



Se verrà giudicato colpevole, l'attore rischia 10 anni di carcere e una multa da 25.000 dollari. Quasi 50 donne si sono fatte avanti dicendo di essere state in qualche modo abusate sessualmente dalla star della sitcom "The Cosby Show" degli anni '80 del secolo scorso.