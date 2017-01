Usa, Bill Cosby sarà processato per violenza sessuale

Bill Cosby sarà processato con l'accusa di aver abusato sessualmente di una donna nel 2004. Lo ha deciso il giudice Elizabeth McHugh, al termine di un'udienza in cui sono state presentate le prove del reato. La celebre star della televisione americana rischia fino a dieci anni di carcere. Vano il tentativo da parte della difesa di far annullare l'udienza sulla scorta di un accordo stipulato nel 2006.

Il caso in questione è l'unico nell'ambito del quale sono state mosse contro di lui accuse di tipo penale. E' stata Andrea Constand, ex dipendente del team di basketball della Temple University a Philadelphia che ora vive a Toronto (Canada), a sostenere che nel gennaio 2004 Cosby aveva abusato di lei nella casa del comico nella periferia della città della Pennsylvania.



Se verrà giudicato colpevole, l'attore rischia 10 anni di carcere e una multa da 25.000 dollari. Cosby sostiene di non avere mai abusato di lei; ammettendo che c'era stato un contatto sessuale, lui ha detto che era consensuale. Quasi 50 donne si sono fatte avanti dicendo di essere state in qualche modo abusate sessualmente dalla star della sitcom "The Cosby Show" degli anni '80 del secolo scorso.