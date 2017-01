Beautiful, Ridge riabbraccia il padre Eric... fuori dal set

Nuovo colpo di scena a Beautiful , ma questa volta lontano dall'atelier Forrester. John McCook, interprete di Eric , e Ronn Moss, il Ridge storico della soap opera, si sono infatti incontrati ad una serata e hanno condiviso la reunion di 'famiglia' sui social. I rapporti tra Moss e il cast sono rimasti buoni, nonostante il suo addio inaspettato dalla soap, e rincontrare per caso il suo 'papà' televisivo è una gioia.

"Bello rivedere Ronn Moss ai TV Academy! Mi manca non vederlo più tutti i giorni sulla Cbs" ha cinguettato contento papà Forrester. Un incontro piacevole anche per suo 'figlio', che margine dello scatto in cui sono abbracciati ha commentato: "Ho visto John McCook ad un evento di recente, è sempre un piacere".