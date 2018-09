"Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me". Lo scrive Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram, aggiungendo che "poco fa, alle 12,30, mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera. Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta".

La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live racconta anche i dettagli dell'intervista saltata all'ultimo minuto: "Lo scorso aprile, Bianca mi ha invitato nel suo programma e io le ho promesso che sarei andata da lei il 28 giugno dopo il Grande Fratello - spiega la conduttrice -. Poi però il 28 ero sul set della Dottoressa Giò e quindi questa estate Bianca mi ha telefonato più volte chiedendomi di andare nella nuova edizione, e abbiamo concordato l'intervista per il 18 settembre, cioè stasera. Io ho chiesto l'autorizzazione al mio editore e al mio direttore generale per poter essere ospite in Rai, e me l'hanno concessa. Era tutto organizzato da tempo per una lunga intervista in diretta, con Bianca ci siamo sentite fino a ieri sera e il produttore di Cartabianca aveva confermato tutto fino a stamattina".