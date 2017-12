"Adoro Francesco Monte per la sua educazione, per il suo rispetto e per come ha reagito a questa situazione. Lui è veramente un uomo. Educato e civile". Barbara d'Urso difende a spada tratta l'ex tronista Francesco Monte e dal salotto di "Pomeriggio Cinque" dichiara tutta la sua stima per come il ragazzo ha reagito al tradimento di Cecilia Rodriguez.



Un argomento che ha tenuto banco per giorni e che ha dato modo alla presentatrice di conoscere Monte personalmente durante un’intervista a Domenica Live. "Sono pazza della sua educazione e del modo in cui ha reagito quando hanno mancato di rispetto a lui e alla sua famiglia", dice ancora la d’Urso che poi continua: "Se avessi una figlia femmina mi piacerebbe che fosse fidanzata con un ragazzo pulito come Francesco Monte".