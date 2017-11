Francesco Monte ci dà un taglio... e lascia il segno

Francesco Monte ci dà un taglio... e non solo al passato. Dopo la fine plateale della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez , l'ex tronista si è rifatto il look: nuova acconciatura e nuovo tatuaggio sul gomito che mostra su Instagram. Per lui è ora di voltare pagina e lasciare un segno...

Ha evitato di fare piazzate durante la diretta del Grande Fratello Vip di fronte a una Cecilia più determinata che mai e l'ha pure difesa dagli attacchi social dopo che lo ha scaricato per riprendersi in mano la sua vita. Lui, Francesco Monte, ex tronista di "Uomini e donne" e modello, va avanti per la sua strada circondato dall'affetto dei suoi follower (vecchi e nuovi) e dagli amici tra cui anche il portiere del Milan Donnarumma.



Sui social di Monte nessun riferimento e soprattutto nessuna frecciatina alla sua ex ancora chiusa nella Casa con Ignazio Moser, ma è chiaro che qualcosa in lui sta cambiando. I segnali ci sono tutti: dal taglio alla sua folta chioma al recente tatuaggio sulla pelle il cui significato non è ancora stato svelato.