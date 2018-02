Barbara D’Urso: "Nadia sei una gran f..."

Nadia Toffa è tornata in tv nel suo programma "Le Iene" con una dichiarazione che ha scioccato tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori: "Ho avuto un cancro, mi sono curata negli ultimi due mesi e ora sto bene". Tanti i messaggi di ammirazione e di auguri ricevuti dalla storica inviata che ha chiesto esplicitamente di non essere "trattata da malata" e ha ribadito il suo spirito da "guerriera". Chi ha voluto manifestarle grande affetto è stata anche Barbara D’Urso che in diretta a Pomeriggio Cinque, dopo aver mandato in onda il servizio con le sue dichiarazioni, ha urlato in camera: "Sentendo le tue parole il mio pubblico ha applaudito in continuazione e sai perché? Perché Nadia sei una gran f...!".