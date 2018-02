Nadia Toffa: "Torno alle Iene e amo la vita più di prima"

"Adesso sono pronta a ripartire, si impara anche dalle brutte esperienze". Nadia Toffa racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" il suo ritorno a Le Iene. Prima inviata e ora conduttrice, l'11 febbraio sarà in onda in prima serata su Italia 1: "Non vedo l'ora, ora sto bene e amo la vita più di prima".

"La tv mi dà energia - racconta - tornerò ad occuparmi della violenza sulle donne. Parlerò di inquinamento, ambiente e sanità. Sono le tematiche che mi stanno più a cuore". Cosa dirà Nadia quando la telecamera si riaccenderà? "Le solite cose, come 'bentornati!', non ce la faccio a non gridare. Magari farò ancora un ringraziamento a quelli che mi hanno mandato un messaggio di affetto. Poi però... the show must go on...".