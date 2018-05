Nella casa del Grande Fratello Aida Nizar ha stupito tutti non solo per la sua esuberanza e la sua energia incontenibile, ma anche per la sua padronanza della lingua italiana. La spagnola ha infatti studiato l’italiano anni fa a Firenze, frequentando un corso che le regalò sua sorella. Da allora la sua voglia di imparare la lingua di Dante e Petrarca non si è mai fermata, tanto che si è presentata nello studio di Domenica Live con la sua inseparabile penna e un’agenda, pronta ad appuntare qualunque parola nuova ascoltasse dagli ospiti in studio.



Incuriosita, Barbara D’Urso ha chiesto di poter leggere in pubblico alcune pagine dell’agenda. E’ qui che è iniziato uno dei momenti più esilaranti di questa stagione di Domenica Live. Quando la conduttrice ha trovato appuntata una scritta “Ce l'ha duro” – una frase che la vulcanica spagnola aveva già ripetuto più volte nel corso della puntata - non ha esitato a chiedere spiegazioni alla diretta interessata. “Significa che è il muscolo che ce la fa duro”, ha spiegato con convinzione Aida mostrando i bicipiti e meravigliandosi quando gli altri ospiti di Barbara d'Urso le hanno spiegato che la frase nasconde un doppio senso.



“Forse è la frase che diceva Umberto Bossi”, hanno detto la conduttrice e Daniele Interrante. “Chi è Arberto…?” ha rilanciato la spagnola. Insomma, se è vero che quando si imparano parolacce e slang si può davvero dire di conoscere una lingua straniera, allora Aida Nizar può davvero dirsi italiana.