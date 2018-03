Australia, nuove ombre sui voti degli italiani per le elezioni

Presunti brogli nelle votazioni degli italiani all’estero, in particolare in Australia. A Bari l’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, ha raccolto la testimonianza di Nicola Brienza, candidato al Senato per Asia, Africa, Oceania e Antartide, che ha confermato che in Australia è possibile accedere alle cassette postali dei privati cittadini e prendere i plichi elettorali per votare.



Inoltre, nel Paese continuerebbero ad arrivare plichi elettorali anche a persone decedute, con la conseguenza che qualcun altro potrebbe votare al posto di un defunto. Casi simili avvengono anche in Sud America, come testimonia una donna che denuncia l’arrivo della scheda elettorale a suo zio, scomparso 7 anni fa.



Pinuccio ha raccolto anche altre testimonianze: dei candidati, come Angelo Di Pietro, hanno scoperto il trucco di alcune schede elettorali compilate dalla stessa mano, ed una volta segnalato l'inganno, il voto è stato annullato.