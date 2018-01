Antonella Clerici piange per la morte del cane Oliver: "Sei stato il mio primo figlio"

Una foto del suo adorato Oliver e un post in cui Antonella Clerici annuncia con tutto il suo dolore la perdita del cane che le ha fatto compagnia per 15 anni. "Ciao Oliver grazie di tutto - scrive la conduttrice - sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e x me sei stato il mio primo figlio". La presentatrice ha voluto salutare così il suo amato labrador commuovendo il web.