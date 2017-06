Antonella Clerici, bikini esagerato con Vittorio Garrone

E' un perfetto quadretto di famiglia quello che il settimanale "Chi" è riuscito a immortalare a Portofino. Antonella Clerici con uno splendido bikini mette a nudo le sue curve burrose e si tuffa nelle acque cristalline con la figlia Maelle e il compagno Vittorio. Una nuotata a tre e poi un bagno di passione per la coppia che da sola in acqua ne approfitta per scambiarsi dolci baci. Insieme a loro ci sono anche Beatrice, Agnese e Luca, figli dell'imprenditore.

L'amore procede a gonfie vele anche in vacanza dove la conduttrice tv e l'imprenditore fanno prove di famiglia allargata in vista delle nozze con loro ci sono i rispettivi figli. Maelle, seduta in braccio a Vittorio sembra assolutamente a suo agio. Poi insieme si rinfrescano in acqua e solo in un attimo di intimità la Clerici e Garrone riescono a scambiarsi un bacio... dal sapore di sale.