Antonella Clerici, weekend in famiglia con Garrone e Maelle

Fine settimana in Toscana per Antonella Clerici con Vittorio Garrone, suo compagno da circa un anno, e Maelle, la bimba nata dall'unione con Eddy Martens. La presentatrice in riva al mare si lascia coccolare dall'imprenditore mentre osserva la figlia giocare con la sabbia. Poi tutti insieme fanno un giro in bicicletta in totale armonia...

Ha dichiarato in una recente intervista di voler rallentare il ritmo di lavoro per dedicarsi ai suoi amori privati, la figlia e Vittorio. Intanto Antonella con loro si gode un weekend in Toscana ad Ansedonia dove ogni anno affitta una casa. In riva al mare la conduttrice passeggia mano nella mano con Garrone mentre Maelle corre davanti a loro, una sosta su un tronco in spiaggia è un buon pretesto per abbracciarsi e controllare la bambina che si intrattiene da sola giocando con la sabbia. Un quadretto di famiglia perfetto in cui traspare non solo l'intesa di coppia ma anche il legame sempre più solido tra Garrone e Maelle, come mostrano le immagini di Chi.